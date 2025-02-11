Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi %6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %13,5 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %4,7 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,4 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi %7,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,4 arttı.