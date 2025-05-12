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Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi yıllık %10,8 arttı, perakende satış hacmi yıllık %9,2 arttı.

12.05.2025 - 10:14 |
Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %11,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %9,2 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %5,0 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,4 AZALDI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %8,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,4 azaldı.

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