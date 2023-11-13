Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,5 azaldı.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,1 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %85,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %85,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %90,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %89,9, otomotiv yakıtı satışları ise %67,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,5, otomotiv yakıtı satışları ise %5,1 arttı.