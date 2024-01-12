Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %11,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %17 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,8 azaldı.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %79,8 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %79,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %80,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %86,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %56,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %3,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,2 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.