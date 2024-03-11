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Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık %0,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık %13,3 arttı.

11.03.2024 - 10:16 |
Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Ticaret satış hacmi endeksi verisini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %6,3 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %13,3 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %3,2 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,6 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,2 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,9 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,6 arttı.

 

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