Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,6 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %6,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %12,2 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %2,5 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,1 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,1 arttı.