Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %13,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %8,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %11,5 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %3,1 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,8 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi %6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,8 arttı.