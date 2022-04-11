Petrol 'rezerv' etkisiyle geriledi

ICE'de işlem gören haziran vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 99,79 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre 1,99 dolar düşüşle 100,79 dolar seviyesinde.

Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü de 2,08 dolar düşüşle 96,18 dolar seviyesinden işlem görüyor.

UBS yayınladığı raporda haziran ayı için brent petrol fiyat tahminini 10 dolar/varil düşürürken, Aralık 2022 ve Mart 2023 tahminlerini 10 dolar yükseltti. Tüm vadeler için petrol fiyatı öngörüsü 115 dolar/varil oldu.

UBS küresel petrol talebinin toparlandığı bir dönemde stratejik rezervlerden petrol satışının petrol piyasasındaki yapısal dengesizliği gidermek için yeterli olmayacağını da savundu.