Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 ihtimalle yüzde 30 - 36,99 aralığında, yüzde 20,31 ihtimalle ise yüzde 37 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 27,91’inin beklentilerinin yüzde 30 - 36,99 aralığında, yüzde 25,58‘inin beklentilerinin ise yüzde 37 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 18,42‘sinin beklentilerinin yüzde 14-17,99 aralığında, yüzde 31,58’inin beklentilerinin yüzde 18 - 21,99 aralığında, yüzde 18,42‘sinin beklentilerinin ise yüzde 22 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.