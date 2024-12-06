Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüksek olasılıkla bu ay faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, bankanın 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın kabine oluşturma çalışmalarında kritik görevlendirmeleri devam ediyor. Trump son olarak girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı. Sacks'ın, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacağının altını çizen Trump, böylece kripto endüstrisinin istediği netliğe sahip olacağını ve ABD'de gelişebileceğini vurguladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi ve Powell'ın açıklamaları sonrasında fiyatı ilk kez 103 bin doları aşan Bitcoin, bu seviyelerden geri çekilerek 97 bin 830 dolarda dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 9 bin artışla 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Geçen haftadan bu yana dar banttaki hareketini sürdüren altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2.642 dolardan işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,3 seviyesinden başladı.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Buna göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı 2025 ve 2026 için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak. Kararın ardından Brent petrolün varil fiyatında yüzde 0,2 azalışla 71,9 seviyelerinde alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,1 artışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta, dün açılışta yükselen kripto ile ilişkili hisselerdeki değer kaybı dikkati çekti. MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 4,8, Robinhood'un hisseleri yüzde 2,7, Riot Platforms'un hisseleri yüzde 5 ve Coinbase'in hisseleri yüzde 3,1 geriledi.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,19, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Fransa'daki hükümet krizine karşın, bankacılık hisseleri öncülüğünde dün yükselişle kapanırken, gözler Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerine çevrildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda muhalefetin destek verdiği gensoru önergesinin ardından hükümetin düşmesi üzerine Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onayladı. Fransa'da 62 yıl sonra hükümetin ilk kez bir gensoru önergesiyle düşmesi üzerine muhalefetin mevcut siyasi çıkmazdan sorumlu tuttuğu Macron, istifa etmeyeceğini ve gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, ABD Başkanı seçilen Trump'ın mal ithalatına yönelik daha yüksek ABD tarifelerinin İngiliz enflasyonuna olası etkilerinin netleşmediğini söyleyerek, "Hiç birimiz bu tarifelerin tam olarak neye benzeyeceğini bilmiyoruz." dedi.

Öte yandan, Fitch yayımladığı raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilirken, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

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Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,59 değer kazandı.

DAX endeksinin art arda 4 gündür rekor kırması dikkati çekerken, endeks bir haftada yüzde 5,7, yıl başından bu yana ise yüzde 21,5 yükseliş kaydetti.

Asya borsalarında Güney Kore'de siyasi belirsizler ve bölgede açıklanan ekonomik verilerle karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD tarifelerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri netlik kazanmazken, Japonya'da açıklanan verilerden alınan sinyaller risk iştahını törpüledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da reel ücretler ekim ayında yüzde 1,4 artarken, aynı dönemde hanehalkı harcamaları aylık yüzde 2,9 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, Japonya'da düzenli çalışanların temel ücretlerinin artış kaydetmesinin pozitif bir ekonomik döngünün yeni bir işareti olduğunu belirterek, piyasalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) kısa vadede bir faiz artışı yapabileceği spekülasyonlarını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, siyasi kargaşanın varlığını koruduğu Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon ile iktidar partisi lideriyle bugün bir görüşme yapacak.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puandan tamamladı.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 34,6840'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,3 artışla 34,7880'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.850 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı istihdam raporu

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentisi