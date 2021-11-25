'Politika seçeneklerini açık tutmalıyız'

ECB Yönetim Konseyi'nin 28 Ekim'de yaptığı toplantının bugün yayımlanan tutanaklarında, "Aralık ayında var olabilecek verilerin orta vadeli enflasyon görünümü etrafındaki tüm belirsizlikleri çözmeyeceği uyarısında bulunuldu. Yönetim Konseyi'nin gelecekteki para politikası kararlarında aralık toplantısının sonrası da dahil olmak üzere, yeterli seçeneği koruması önemli olarak değerlendirildi" ifadeleri yer aldı.

Politika yapıcıların yüksek enflasyonun geçici olduğu konusunda görüş birliği içinde olduklarını gösteren tutanaklar, fiyatlarda artışın nasıl düşeceği konusunda ise ayrıştıklarını ortaya koydu. Üyelerin bir kısmı enflasyondaki artışın arkasındaki tek seferlik faktörlerin ortadan kalkmasının enflasyonu aşağı çekeceğini belirtirken, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi için gerekli olan ücret enflasyonunun cansız olmayı sürdürdüğüne dikkat çektiler.

Fiyatlarda yükselişin er ya da geç ücretleri de yukarı çekeceğini savunan muhafazakar ECB üyeleri ise, enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalma riskinin arttığını vurguladılar.

ECB Yönetim Konseyi'nde çoğunluğu oluşturan güvercinler ise, enflasyonun iyi huylu olduğu değerlendirmelerini devam ettirdiler.

Tutanaklara göre her iki taraf da gelecek yıl bir faiz artırımının erken olacağı konusunda görüş birliğine varırken, borçlanma kağıdı biçiminde devam eden teşviklerin hangi hızda gideceği konusunda ise farklı görüşler ortaya koydular.