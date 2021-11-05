Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPowell, Beyaz Saray'da görüldü
HaberlerUzmanpara Haberleri Powell, Beyaz Saray'da görüldü

Powell, Beyaz Saray'da görüldü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün Beyaz Saray'ı ziyaret ederken görüldü.

05.11.2021 - 09:57 |
Powell, Beyaz Saray'da görüldü

Fed Başkanı olarak görev süresi 2022 Şubat ayında sona erecek olan Powell'ın, Başkan Biden tarafından yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başkan Biden'ın aday göstereceği ismin Senato'dan onay alması için yeterli sürenin tanınması açısından adayını bu ayın ilk yarısında açıklaması bekleniyor.

Powell, Başkan Biden ile bu yıl sadece bir kez 21 Haziran'da görüştü. Ayrıca bu yıl bir kez de Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese ile haziran ayında Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay

Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay

Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Arnavutköy'de liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada

Arnavutköy'de liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada

Dünyadaki cennet 2050'de kaybolabilir!

Dünyadaki cennet 2050'de kaybolabilir!

Sanayi ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Sanayi ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 5 Kasım Cuma namazı kaçta? Diyanet duyurdu...

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir: 5 Kasım Cuma namazı kaçta? Diyanet duyurdu...

Sıradaki Haber
Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

Sıradaki Haber
Avrupa’da korona alarmı

Avrupa’da korona alarmı

Sıradaki Haber
Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Bakan Soylu, 'bir güzel haber daha' demişti! 33. kavuşma gerçekleşti

Sıradaki Haber