Powell, Beyaz Saray'da görüldü

Fed Başkanı olarak görev süresi 2022 Şubat ayında sona erecek olan Powell'ın, Başkan Biden tarafından yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başkan Biden'ın aday göstereceği ismin Senato'dan onay alması için yeterli sürenin tanınması açısından adayını bu ayın ilk yarısında açıklaması bekleniyor.

Powell, Başkan Biden ile bu yıl sadece bir kez 21 Haziran'da görüştü. Ayrıca bu yıl bir kez de Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese ile haziran ayında Beyaz Saray'da bir araya geldi.