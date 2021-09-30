Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPowell’dan yüksek enflasyon mesajı
HaberlerUzmanpara Haberleri Powell’dan yüksek enflasyon mesajı

Powell’dan yüksek enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki mevcut yükselişin yeni bir yüksek enflasyon rejimine dönüşmeyeceğini söyledi.

30.09.2021 - 07:47 | | AA
Powell’dan yüksek enflasyon mesajı

Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kurado, Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen (ECB) "Merkez Bankacılığı Forumu"na video konferans yoluyla katıldı.

ABD’deki enflasyon görünümünü değerlendiren Powell, "Mevcut enflasyon artışı, arz kısıtlamalarının çok güçlü taleple bir araya gelmesinin bir sonucudur. Fakat bunların tamamı, ekonominin yeniden açılmasıyla ilişkili, başı, ortası ve sonu olan bir sürece dair. Demek istediğimiz, bu enflasyonist yükseliş, devam eden yüksek enflasyonlu yeni bir rejime yol açmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun kalıcı olmadığı vurgusunu yapan Powell, "Fakat daha yüksek enflasyon görürsek, (Federal Açık Piyasa Komitesi) kesinlikle yanıt verir ve araçlarımızı kullanır." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ise İngiltere’de benzin istasyonlarında yaşanan tedarik aksaklıklarını da değerlendirerek, “İngiltere’de son günlerde yaşanan klasik bir arz şoku.” ifadesini kullandı. 

Varlık alımlarının son noktasına gelindiğini belirten Bailey, “Para politikası arz şokların çözemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kurado ise Çin emlak piyasasının küresel bir finansal krize yol açmayacağını belirterek, "Japonya’da tüketim halen daha zayıf durumda. Japon ekonomisinin bu yılın sonu ya da gelecek yılın başına kadar salgın öncesindeki büyüklüğüne dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenmiş sertifikalı telefonların satışında KDV yüzde 1 olacak

Yenilenmiş sertifikalı telefonların satışında KDV yüzde 1 olacak

Tohumun Merkez Bankası!

Tohumun Merkez Bankası!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Tohumun Merkez Bankası!

Tohumun Merkez Bankası!

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı iddialarına cevap

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı iddialarına cevap

Eskişehir’de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı!

Eskişehir’de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı!

Habur modernize edildi

Habur modernize edildi

İngiltere'yi sarsan vahşet! 'Korkunç koşullar altında...'

İngiltere'yi sarsan vahşet! 'Korkunç koşullar altında...'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı iddialarına cevap

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı iddialarına cevap

Sıradaki Haber
Kredi kartı kullanan milyonları kapsıyor! Hemen kaldırın

Kredi kartı kullanan milyonları kapsıyor! Hemen kaldırın

Sıradaki Haber
Bastığı sahte para ölüme götürdü

Bastığı sahte para ölüme götürdü

Sıradaki Haber
27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde...

27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde...

Sıradaki Haber