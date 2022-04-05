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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı.

05.04.2022 - 14:46 |
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 54,01 puan olarak belirlendi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi şubat ayında 54,78 puandan 53,92 puana revize edildi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi mart ayında 78,65 puan oldu. Endeks bir önceki ay 75,18 puandan 76,13 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 44 puandan 44,06 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 61,60 puandan 61,71 puana geldi.

Reel efektif döviz kurunun artışı Türk lirasının değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

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