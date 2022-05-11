Reeskont kredilerinin rezervlere katkısında rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yılın ilk dört ayında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 8 milyar 43 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın tamamında reeskont kredilerinden 21 milyar 71 milyon dolar rezerv katkısı sağlanmıştı.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.