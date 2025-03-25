'Riskler yukarıdan çok aşağı yönlü'

Escriva, "Daha yıkıcı senaryolar gerçekleşmiyor. Bu bizi şaşırtmayacakları anlamına gelmiyor. Tahminlerimizi revize etmek için her zamankinden daha hazırlıklı olmamız gerekiyor, bu nedenle dikkatli olmalıyız" dedi.

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"Büyüme riskleri yukarıdan çok aşağı yönlü" diye konuşan Escriva, "Mali politika gibi bazı yukarı yönlü riskler var, ne kadar uzun sürerse sürsün, ve diğerleri. Ancak aşağı yönlü riskler yukarı yönlü risklerden daha belirgin" ifadelerini kullandı.