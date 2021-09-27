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Rosengren emekliye ayrılma kararı aldı

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, 30 Eylül'de emekliye ayrılma kararı aldı.

27.09.2021 - 15:56 |
Rosengren emekliye ayrılma kararı aldı

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeliği devam ederken hisse senedi piyasalarında ve diğer varlıklarda aktif olarak işlem yaptığı ortaya çıkan Eric Rosengren erken emeklilik kararı aldı.

65 yaşına geleceği 2022 Haziran ayında görevinden ayrılması gereken Rosengren, böbrek nakline ihtiyacı olduğunu, bir süredir böbrek nakli beklediğini belirterek 30 Eylül'de görevinden ayrılma kararı aldı.

Daha sıkı finansal regülasyonları savunan Better Markets'in yanı sıra sol eğilimli Center for Popular Democracy's Fed Up kampanyası Rosengren'in istifa etmesi gerektiğini savunuyorlardı.

Rosengren'in yerine Boston Fed Başkanlığı görevine Birinci Başkan Yardımcısı Kenneth C. Montgomery getirilecek.

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