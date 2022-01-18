'Ruble, dolar karşısında zayıflayacak'

Commerzbank daha önce dolar/ruble için 2022 yılı ortasındaki tahminini 74 dolar, 2022 yıl sonu beklentisini 76 dolar olarak ortaya koymuştu.

Banka, Rus rublesinin zayıflamasının beklenmesine neden olarak artan jeopolitik riskleri gösterdi.

Commerzbank Analisti Tatha Ghose, "Rusya'da 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimi NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe alarak genişleme olasılığını karmaşıklaştırıyor. Yaptığımız tahmin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi olasılığını içermiyor" diye konuştu.