'Euro Bölgesi resesyona girebilir'

Guindos, "Eğer Rusya'nın gazı tamamen kesmesi gibi bir durum gerçekleşir ise sadece Almanya'da değil tüm Euro Bölgesi'nde bir resesyon ile karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

ECB daha önce yaptığı projeksiyonlarda da temel senaryosunun Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin bu yıl ve gelecek yıl yavaşlayacağını ortaya koyduğunu belirtirken, negatif senaryonun gerçekleşmesi halinde bir resesyon olabileceğini vurgulamıştı.