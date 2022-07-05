'Euro Bölgesi resesyona girebilir'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını tamamen kesmesi durumunda sanayi sektörünün enerji yetersizliği ile karşı karşıya kalacağını ve Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona girebileceğini söyledi.
05.07.2022 - 09:41 |
Guindos, "Eğer Rusya'nın gazı tamamen kesmesi gibi bir durum gerçekleşir ise sadece Almanya'da değil tüm Euro Bölgesi'nde bir resesyon ile karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.
ECB daha önce yaptığı projeksiyonlarda da temel senaryosunun Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin bu yıl ve gelecek yıl yavaşlayacağını ortaya koyduğunu belirtirken, negatif senaryonun gerçekleşmesi halinde bir resesyon olabileceğini vurgulamıştı.