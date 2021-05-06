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Rusya rezervlerinde doların payını azalttı

Rusya Merkez Bankası, doların rezervlerindeki payını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,5'ten yüzde 21,2'ye, euronun payını da yüzde 30,8'den yüzde 29,2'ye düşürdü.

06.05.2021 - 16:38 | | AA
Rusya rezervlerinde doların payını azalttı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı 2020'de 2019'a kıyasla yüzde 19,5'ten yüzde 23,3'e çıktı.

Söz konusu dönemde, doların payı yüzde 24,5'ten yüzde 21,2'ye, euronun payı da yüzde 30,8'den yüzde 29,2'ye gerilerken, yuanın payı yüzde 12,3'ten yüzde 12,8'e yükseldi.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak altın ve yuanın payını artırmaya başlamıştı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri, geçen yıl 28,9 milyar dolar artarak 588 milyar dolara çıktı.

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