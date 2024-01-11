Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri düştü
HaberlerUzmanparaRusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri düştü

Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri düştü

Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri 2023'te %24 azaldı.

11.01.2024 - 13:05 | | Foreks Haber
Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri düştü

Rusya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin federal bütçesinin petrol ve doğal gaz satışlarından elde ettiği gelir, petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle geçen yıl yaklaşık %24 azalarak 8,82 trilyon rubleye (99.4 milyar dolar) geriledi. 

Haberin Devamı

Rus hükümeti petrol fiyatlarının daha yüksek olduğu 2022 yılında 11 trilyon 586 milyar ruble olan petrol ve doğal gaz satışlarından elde edilen federal gelirin 2023 yılında 8.94 trilyon rubleye ya da toplam bütçe gelirinin %34'ünden fazlasına düşmesini öngörmüşktü.

'Bir süre daha kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğiz'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Bir süre daha kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğiz'Haberi Görüntüle
Bakan Göktaş’tan kayıp depremzede çocuklar iddiasına açıklama

Bakan Göktaş’tan kayıp depremzede çocuklar iddiasına açıklama

Son dakika... Meteoroloji'den yeniden kar alarmı! İstanbul dahil saat verildi

Son dakika... Meteoroloji'den yeniden kar alarmı! İstanbul dahil saat verildi