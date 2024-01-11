Rusya'nın petrol ve doğal gaz bütçe geliri düştü

Rusya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin federal bütçesinin petrol ve doğal gaz satışlarından elde ettiği gelir, petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle geçen yıl yaklaşık %24 azalarak 8,82 trilyon rubleye (99.4 milyar dolar) geriledi.

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Rus hükümeti petrol fiyatlarının daha yüksek olduğu 2022 yılında 11 trilyon 586 milyar ruble olan petrol ve doğal gaz satışlarından elde edilen federal gelirin 2023 yılında 8.94 trilyon rubleye ya da toplam bütçe gelirinin %34'ünden fazlasına düşmesini öngörmüşktü.