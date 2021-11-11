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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik dün 181 bin 249 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,1 oldu.

11.11.2021 - 11:10 | | AA
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de toplamda 901 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin yüzde 21,6'sını ithal kömür santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 20,1 ile rüzgar santralleri yer aldı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 181 bin 249 megavatsaat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde en son 174 bin 542 megavatsaatle 25 Ekim'de rekor kırılmıştı.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 642 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 334 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün tüketim ise 902 bin 334 megavatsaat olarak kayda geçti. Dün 7 bin 429 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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