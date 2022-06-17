Şanghay'da perakende satışlar azaldı
Çin'in en büyük ticaret merkezlerinden Şanghay'da perakende satışlar Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı.
17.06.2022 - 09:28 |
Ocak-mayıs döneminde perakende satışlarda düşüş yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşti.
Şanghay İstatistik Bürosu verilerine göre mayıs ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalırken, ocak-mayıs döneminde yeni inşaat başlangıçlarında düşüş yüzde 61,8 seviyesine ulaştı.
Ocak-mayıs döneminde gayrimenkul satışları yüzde 23, Şanghay'a gayrimenkul yatırımları yüzde 18 düştü.