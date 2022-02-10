'Şartlar yerine geldiğinde faiz artırırız'

Guindos enflasyon görünümü için yukarı yönlü riskler bulunduğunu, ECB'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasını sağlamak için elindeki tüm araçları uygun şekilde ayarlamaya hazır olduğunu söyledi.

Enflasyonun önceden beklenenden daha uzun süre yüksek kalmayı sürdürmesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden Guindos, ancak ilerledikçe enflasyonun düşeceğine inandıklarını vurguladı.

"Dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarına aynı anda başlamaları şart değil" diye konuşan Guindos, "Bizim ileri dönük yönlendirmemiz faizlerin hangi şartlarda yükseltileceğini açıkça gösteriyor. Bu şartların yerine gelmesi durumunda harekete geçeriz" dedi.