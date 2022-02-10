Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Şartlar yerine geldiğinde faiz artırırız'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Şartlar yerine geldiğinde faiz artırırız'

'Şartlar yerine geldiğinde faiz artırırız'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Bizim ileri dönük yönlendirmemiz faizlerin hangi şartlarda yükseltileceğini açıkça gösteriyor. Bu şartların yerine gelmesi durumunda harekete geçeriz" dedi.

10.02.2022 - 15:50 |
'Şartlar yerine geldiğinde faiz artırırız'

Guindos enflasyon görünümü için yukarı yönlü riskler bulunduğunu, ECB'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasını sağlamak için elindeki tüm araçları uygun şekilde ayarlamaya hazır olduğunu söyledi.

Enflasyonun önceden beklenenden daha uzun süre yüksek kalmayı sürdürmesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden Guindos, ancak ilerledikçe enflasyonun düşeceğine inandıklarını vurguladı.

"Dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarına aynı anda başlamaları şart değil" diye konuşan Guindos, "Bizim ileri dönük yönlendirmemiz faizlerin hangi şartlarda yükseltileceğini açıkça gösteriyor. Bu şartların yerine gelmesi durumunda harekete geçeriz" dedi.

    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
    Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
    Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
    Başakşehir'de yeni transfer ilk maçında şov yaptı!
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
    Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
    Galatasaray’ın pilot takımı Niğde Anadolu FK'a şok!
    Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'
    Survivor'da Hikmet-Gökhan gerginliği! 'Gözlerinde gördüm'