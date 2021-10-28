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Sberbank'ın net karı yükseldi

Sberbank’ın net karı, yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,1 artarak 978,1 milyar rubleye (yaklaşık 13,8 milyar dolar) yükseldi.

28.10.2021 - 10:52 | | AA
Sberbank'ın net karı yükseldi

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın çatı kuruluşu Sber’den yapılan açıklamada, şirketin net karının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,3 artarak 343,3 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ocak-eylül döneminde de net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,1 artarak 978,1 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Sberbank'ın net karı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 azalarak 781,5 milyar rubleye gerilemişti.

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