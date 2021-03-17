'Servet vergisi değerlendirilebilir'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABC'ye verdiği demeçte Başkan Joe Biden'ın ABD'nin hızla artan federal bütçe açığını azaltmak için bir servet vergisi uygulamayı değerlendirebileceğini söyledi.

"Servet vergisi bizim henüz üzerinde karar verdiğimiz bir konu değil, ancak bunu değerlendirebiliriz" diye konuşan Yellen, Başkan Biden'ın başka vergilerin artırılabileceğine seçim kampanyası sırasında destek verdiğini de hatırlattı.

Yellen, kurumlar vergisinin ve yüksek miktarda gelir elde eden bireylerin vergilerinin artırılmasının servet vergisi ile benzer bir etki yapabilecek alternatifler olduğunu vurguladı.

"ABD hükümetinin uzun vadede bütçe açığını azaltması gerekli ve bu yönde adım atmayı bekliyoruz" diye konuşan Yellen, açıkların kontrol altına alınmasına yönelik önerilerin zaman içinde ortaya konmasını beklediğini ifade etti.

Servet vergisi Senatör Elizabeth Warren tarafından Mart ayı başında gündeme getirilmişti. Öneri, 50 milyon doların üzerinde net serveti olanlara yıllık yüzde 2 vergi uygulanmasını, 1 milyar doların üzerinde serveti olanlardan da ek yüzde 1 vergi alınmasını içeriyor.