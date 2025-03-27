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Şimşek yatırımcılarla toplantılarını sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılım sağlayacak.

27.03.2025 - 08:33 | | AA
Şimşek yatırımcılarla toplantılarını sürdürüyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.

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Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.

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