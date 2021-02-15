Son dakika: Dolar 7 liranın altına geriledi

Türk Lirası cinsindeki varlıkların ucuzluğu yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye başladı. Bu yılın ilk yarısı boyunca TL varlıklar ilgi görmeye devam edecek.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın piyasa dostu açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından salgın döneminde geçici süreyle alınan bazı tedbirlerin normalleşme kapsamında uygulamadan kaldırılması, TCMB'nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar, artan kredibilite ve iletişim kanallarının etkili kullanılması ile dolar kurundaki düşüş eğilimi hızlandı.

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Geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, geçen 6 aylık sürede atılan adımlar ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla düşüş eğilimini sürdürerek, bugün 7 seviyesinin altına geriledi.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 6,9979 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 11.00 itibarıyla 6.99 civarında seyrediyor. Dolar/TL, kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

Stratejist Cüneyt Paksoy, Uzmanpara'ya yaptığı dolar/TL değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın attığı adımların etkisini görmeye devam ediyoruz. Oluşan kredibilite ve buna bağlı olarak gelişen para piyasalarına sermaye akımının devam etmesi an itibarıyla Türkiye'yi pozitif etkiliyor. Bu akım devam ettikçe ve dolar/TL tarafında majör kriter olan ABD-Türkiye ilişkileri dahil farklı bir dinamik kur tarafında yukarı güçlü hareketler getirmedikçe aşağı hareketin devamı mümkün görünüyor.

Bir süre daha devam edecek

Belirli bir yatay band içerisinde dalgalı kurun bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Bu hafta gözler perşembe günü gerçekleşecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. Orada alınacak karar ve sözlü yönlendirmenin de piyasalar üzerinde etkisi olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak dolar 7 lira altında kaldıkça 6.92 gibi bir ihlal desteğini de kırdıkça 6.75-6.85 bandına doğru geri çekilme potansiyeli masada olacaktır. Yukarı yönlü tepkilerde 7.15 üzerinde 7.25-7.35 bölgesi 200 günlük ortalamanın da bulunduğu önemli bir direnç eşiği haline gelmiştir. Buraya doğru yukarı yönlü tepkiler olsa da burası kırılmadıkça kısa vadeli teknik görünüm değişmeyecektir."