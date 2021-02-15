Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Düşüş kanalı içinde harekete devam eden ons altın için düşüş trendinin geçtiği 1850 dolar bölgesi kritik bir direnç. Bu bölgenin üzerinde kalınması halinde 1875 dolar bir sonraki direnç alanını oluşturuyor. Trend içinde hareketin devam etmesi durumunda 1810 ve 1785 dolar seviyeleri ilk önemli destekler. Dirençler: 1829 / 1832 / 1848 Destekler: 1810 / 1807 / 1800