UZMANPARA
• 15 Şubat 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haberine göre vatandaşlar altın fiyatlarını yeni haftanın ilk gününde de yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? İşte altında son durum ve beklentiler...
UZMANPARA
• 15 Şubat 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
1
2
Bir diğer ilgi gören altın çeşidi olan çeyrek altın ise 692 lira civarında. Ons altın da bin 820 dolar civarında seyrediyor. İşte altında beklentiler ve yorumlar...
3
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altınla ilgili şunları söyledi:
"Yatırımcılar, küresel çapta aşılama programlarının yanı sıra koronavirüs enfeksiyonlarının yavaşlayan hızını ve büyüme üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Altın fiyatları stabil, geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bir düşüş yaşadı. Piyasalar, Biden’ın teşvik paketinden umutlu olsalar da Powell, halen ekonominin toparlanma aşamasında çok yolunun olduğunu belirtiyor.
4
Altın ETF’lerinden çıkışların ise sürdüğü gözlemleniyor, bu altın talebinin görece zayıf seyrettiğine işaret ediyor. ABD 30 yıllıkları %2 üzerini görürken, 10 yıllıklar %1,2 seviyesi üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları global çapta stabilken, içeride USDTRY kur hareketinin gerileme isteğini sürdürmesi altının TL fiyatını da baskılıyor."
5
6
Düşüş kanalı içinde harekete devam eden ons altın için düşüş trendinin geçtiği 1850 dolar bölgesi kritik bir direnç. Bu bölgenin üzerinde kalınması halinde 1875 dolar bir sonraki direnç alanını oluşturuyor. Trend içinde hareketin devam etmesi durumunda 1810 ve 1785 dolar seviyeleri ilk önemli destekler. Dirençler: 1829 / 1832 / 1848 Destekler: 1810 / 1807 / 1800
7
Gram altın fiyatı, güne hafif satışla başladı. 411 seviyesinden destek bulan fiyat, 411 seviyesinin altına geçtiği takdirde 406.95 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Fiyatta yukarı yönlü bir hareket potansiyeli oluştuğu takdirde, 415.70 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Dirençler: 415.70 / 422.55 / 432.85 Destekler: 411.00 / 406.90 / 395.40"
9
ABD'de mali teşvik paketi konusundaki gelişmeler enflasyon beklentilerini canlandırsa bile altının ons fiyatı 2021 yılında geçtiğimiz seneki performansını gösterme konusunda zorlanıyor. ABD'de tahvil faizlerindeki yükselişin enflasyon beklentilerini kompanse etmesiyle birlikte altının bir süre 1,800-1,900 bandında dalgalanması beklenebilir.
10