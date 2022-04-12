'Stagflasyon endişeleri arttı'
Bank of America'nın (BofA) her ay düzenlediği fon yöneticileri anketi küresel büyüme iyimserliğinin tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini ve stagflasyon endişelerinin 2008 yılı Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.
12.04.2022 - 10:35 |
Anket yatırımcıların portföylerinde emtialara ayrılan bölümün yüzde 38 ile rekor kırdığını gösterirken, nakit bakiyesi yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e indi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma yatırımcıların en büyük riskler sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.