Sterlindeki düşüşün nedeni belli oldu

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in geçtiğimiz hafta 50 yılın en büyük vergi kesintisine gidileceğini açıklamasının ardından sterlinde değer kaybı hızlanmıştı.

Vergi indirimi kararının kamu maliyesine zarar vereceği belirtilirken, özellikle Avrupa genelinde yaşanan enerji krizinin etkisiyle birlikte İngiltere’de ekonomik resesyon görülebileceği ihtimali giderek artıyor. Bu durum sterlinin rekor seviyeye gerilemesine yol açtı.

Sterlin/dolar paritesi pazartesi günü 1.03 seviyesine kadar gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesini test etti.

STERLİN/DOLAR PARİTESİNDE SON DURUM

20 yılın en düşük seviyesini test ettikten sonra bir miktar toparlanma kaydeden sterlin/dolar paritesi bugün 1.09 seviyesine kadar yükseldi.

Ayrıca sterlin/TL paritesi şu dakikalarda 20.37 seviyesinden işlem görüyor.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI TAHVİL ALIMI YAPTI

Öte yandan geçtiğimiz gün İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasadaki düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapılacağını duyurmuştu. Banka tahvil alımlarının ilk aşamada ihale başına 5 milyar sterlin tutarında olacağını belirtmişti.

Banka düzenlediği ilk tahvil alım ihalesinde bugün 1 milyar 25 milyon sterlin tutarında tahvil aldı. İhaleye 2 milyar 587 milyon sterlin tutarında teklif geldi.

BoE, 14 Ekim'e kadar gerçekleştireceği tahvil alım ihalelerinde 20 yıl ve üzerindeki vadelerdeki devlet tahvillerini alacak.