'Tarifeler ekonomiyi resesyona itebilir'

Kasman'a göre 1968'den bu yana ABD hanehalkı ve işletmelerine yönelik en büyük vergi artışı olarak kabul edilen gümrük tarifeleri nedeniyle bu yıl küresel ekonomide resesyon riski %40'tan %60'a yükseldi.

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Yatırımcılar için "Kan dökülecek" başlıklı bir not yayınlayan Kasman, "Bu vergi artışının etkisi misilleme, ABD iş dünyası duyarlılığında düşüş ve tedarik zincirinde aksamalar yoluyla büyük olasılıkla artacak" dedi.

Açıklanan tarifeler sonrası, "Tahminlerimizde hemen bir değişiklik yapmıyoruz ve ilk uygulama, müzakere sürecini görmek istiyoruz" diyen Kasman, "Ancak, açıklanan politikaların tam olarak uygulanmasını şu anda tahminlerimize dahil edilmeyen önemli bir makroekonomik şok olarak görüyoruz. Dolayısıyla, bu politikaların sürdürülmesi halinde ABD ve muhtemelen küresel ekonomiyi bu yıl resesyona iteceğini vurguluyoruz" ifadelerini de kullandı.