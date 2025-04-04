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Uzmanpara'Tarifeler ekonomiyi resesyona itebilir'
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'Tarifeler ekonomiyi resesyona itebilir'

JP Morgan'ın Baş Ekonomisti Bruce Kasman, Trump yönetimi tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin yürürlükte kalması halinde ABD ve muhtemelen küresel ekonomiyi 2025 yılında resesyona iteceğini söyledi.

04.04.2025 - 09:30 | | Foreks Haber
'Tarifeler ekonomiyi resesyona itebilir'

Kasman'a göre 1968'den bu yana ABD hanehalkı ve işletmelerine yönelik en büyük vergi artışı olarak kabul edilen gümrük tarifeleri nedeniyle bu yıl küresel ekonomide resesyon riski %40'tan %60'a yükseldi.

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Yatırımcılar için "Kan dökülecek" başlıklı bir not yayınlayan Kasman, "Bu vergi artışının etkisi misilleme, ABD iş dünyası duyarlılığında düşüş ve tedarik zincirinde aksamalar yoluyla büyük olasılıkla artacak" dedi.

Açıklanan tarifeler sonrası, "Tahminlerimizde hemen bir değişiklik yapmıyoruz ve ilk uygulama, müzakere sürecini görmek istiyoruz" diyen Kasman, "Ancak, açıklanan politikaların tam olarak uygulanmasını şu anda tahminlerimize dahil edilmeyen önemli bir makroekonomik şok olarak görüyoruz. Dolayısıyla, bu politikaların sürdürülmesi halinde ABD ve muhtemelen küresel ekonomiyi bu yıl resesyona iteceğini vurguluyoruz" ifadelerini de kullandı.

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