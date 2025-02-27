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Uzmanpara'Tarifelerin enflasyona yol açması olası değil'
HaberlerUzmanpara'Tarifelerin enflasyona yol açması olası değil'

'Tarifelerin enflasyona yol açması olası değil'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Swati Dhingra, Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin, küresel ihracatçıların pazar payını korumak için fiyatları düşürmesi nedeniyle yerel enflasyonu muhtemelen aşağı çekeceğini söyledi.

27.02.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
'Tarifelerin enflasyona yol açması olası değil'

Dhingra, İngiltere'nin dışa açıklığı nedeniyle ithal maliyetlerdeki değişikliklere karşı "özellikle hassas" olduğu konusunda uyardı, ancak tarife kaynaklı enflasyon tehlikesinin nispeten düşük olduğunu öne sürdü.

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Kısa vadede yüksek gümrük tarifelerinin enflasyonist etkisinin daha zayıf küresel büyüme ile dengelenmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Dhingra, "Ticaretin ABD'den uzaklaşması Birleşik Krallık için küresel fiyat baskılarını azaltacaktır ve artan ticari engeller ve belirsizlik nedeniyle küresel ekonomik faaliyetin azalması da uluslararası fiyat artışını azaltacaktır" dedi.

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