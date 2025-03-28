'Tarifelerin enflasyonu artıracağı açık'

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Trump yönetiminin gümrük tarifelerinin ABD enflasyonunu artıracağını ancak bu yukarı yönlü baskının ne kadar kalıcı olacağının belirsiz olduğunu söyledi.

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Collins, "Gümrük tarifelerinin yakın vadede enflasyonu artırması kaçınılmaz görünüyor ve şu anda bu sıçramanın kısa ömürlü olması daha olası" dedi.

Ancak daha yüksek fiyat baskılarının daha kalıcı olabileceğine dair "riskler var" diyen Collins, fiyatların ne kadar etkileneceğini belirlemede tarifelerle hedeflenenlerin ayrıntıları ve tepkilerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Collins ayrıca Fed'in geçen hafta faiz oranlarını sabit tutma kararını tamamen desteklediğini söyledi. Fed'in "aktif sabır" göstermesi ve esnek olmaya hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.