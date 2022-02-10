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Tarihinin en yüksek karını elde etti

Fransa'nın en büyük bankalarından Societe Generale, 2021'de bugüne kadarki en büyük karını elde etti.

10.02.2022 - 11:11 |
Tarihinin en yüksek karını elde etti

Societe Generale'nin 2021 yılında net karı 4,4 milyar euro olan analist beklentilerinin çok üzerinde 5,64 milyar euro olarak gerçekleşti.

Yılın dördüncü çeyreğinde de net kar 1,3 milyar euro olan beklentileri aşarak 1,79 milyar euro seviyesinde geldi.

Küresel bankacılık ve yatırımcı çözümleri biriminin karını yüzde 25,2 artırdığı 2021 yılında, hisse senedi faaliyetlerinden gelir 2009'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Societe Generale, 2021 yılında hisse senedi bölümünden 3,15 milyar euro gelir elde etti. 2020'de bu rakam 1 milyar 275 milyon euro olmuştu.

2021 yılı dördüncü çeyrekte Societe Generale'nin toplam geliri yüzde 13,4 artışla 6,6 milyar euro olurken, CET 1 sermaye yeterlilik oranı yüzde 13,7'ye çıktı.

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