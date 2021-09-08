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TBB'den BDDK ile toplantıya ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile 2 Eylül'de yapılan toplantıda, ekonomi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentilerin değerlendirildiğini duyurdu.

08.09.2021 - 13:11 | | AA
TBB'den BDDK ile toplantıya ilişkin açıklama

TBB'den yapılan açıklamada, BDDK ile 2 Eylül'de gerçekleştirilen toplantı hakkında basında yer alan ve kamuoyunda yanlış algılamaya neden olabilecek yanıltıcı yorum ve değerlendirmeler nedeniyle söz konusu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yılın belli dönemlerinde periyodik olarak yapılagelen olağan program çerçevesindeki toplantıda, ekonomi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentilerin değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, salgın tedbirleri kapsamında alınan ve 30 Eylül 2021'de sona ermesi öngörülen geçici düzenlemelerin yanı sıra temel bankacılık büyüklüklerinin seyri, ekonomik faaliyetin finansmanı, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve uygulamaların müzakere edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık bir iletişim içinde geçen, yararlı ve verimli olan toplantıda TBB Yönetim Kurulu üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuş, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır. Bu çerçevede, TBB olarak, bankacılık sektörünün her bir üyesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

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