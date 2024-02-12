Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü
HaberlerUzmanparaTCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü

TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının konuları arasında yer aldı.

12.02.2024 - 14:15 | | İHA
TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Toplantıda güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildiği belirtildi.

TBB toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantı oldukça verimli geçmiştir. Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur. TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir" ifadeleri yer aldı.

Euro/dolar paritesinde kısa vadeli tahmin
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREuro/dolar paritesinde kısa vadeli tahminHaberi Görüntüle
Eski eşini başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Önce rehin aldı sonra yaraladı

Eski eşini başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Önce rehin aldı sonra yaraladı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Limitler değişecek mi?

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Limitler değişecek mi?