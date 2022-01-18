TCMB Genel Kurulu olağanüstü toplanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
18.01.2022 - 09:51 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Genel Kurul'un 3 Şubat Perşembe günü yapılacağı açıklandı.
Duyuruda Genel Kurul'un gündemleri arasında 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK
Öte yandan Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.
Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" açıklamasını yapmış, bekleme sinyali vermişti.