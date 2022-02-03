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TCMB'de kar dağıtım kararı onaylandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

03.02.2022 - 13:08 | | DHA
TCMB'de kar dağıtım kararı onaylandı

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.

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