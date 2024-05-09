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Uzmanpara TCMB'den menkul kıymet tesisine ilişkin karar
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TCMB'den menkul kıymet tesisine ilişkin karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

09.05.2024 - 10:01 | | İHA
TCMB'den menkul kıymet tesisine ilişkin karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. 6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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