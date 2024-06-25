TCMB'nin rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü. Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.