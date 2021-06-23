'Temettü ödemelerine getirilen sınır kalkabilir'

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankaların temettü ödemelerine getirilen sınırlamanın Euro Bölgesi'ndeki güçlü ekonomik toparlanmaya bağlı olarak yakında kaldırılabileceğini söyledi.

Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Guindos, "Eğer ekonomik aktivite hızı tahmin ettiğimiz gibi devam eder ise, banka temettü ödemeleri sınırlanması konusundaki tavsiyemiz er ya da geç kalkar." dedi.

ECB'nin banka temettü ödemelerine ve hisse geri alım programlarına sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmaması konusunda kararını 23 Temmuz'da vermesi bekleniyor.

ECB, bankalardan Eylül sonuna kadar temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını sınırlamalarını istemişti.