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TESK'ten borç yapılandırmasında erteleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin eylül sonuna uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirterek, "Yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı" ifadesini kullandı.

05.09.2021 - 10:50 | | AA
TESK'ten borç yapılandırmasında erteleme talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını dolayısıyla 1,5 yıldır iş yeri kapalı olan esnafın borçlarını kapatmasının da kısa zamanda mümkün olmadığını bildirdi.

Kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin eylül sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını vurgulayan Palandöken, "Yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 yılında başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafın, tek borcunun vergi ve SGK primleri olmadığını, kapanma döneminde bankalara, tedarikçilere borçlandığını, çek ve senetlerini ödeyemediğini aktardı.

İşlerin yeni açıldığı bu dönemde hem güncel vergi ve prim hem de yapılandırma borçlarını ödemeye çalışmasının esnaf üzerinde baskı yarattığını belirten Palandöken, borçlarının bir kısmını ödeyebilmek için tüm birikimini tüketen esnafın, kalanını kısa sürede kapatmasının mümkün olmadığını kaydetti.

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