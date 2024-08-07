Tesla, 1.68 milyon aracı geri çağırıyor

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li elektrikli araç üreticisinin, ithal S ve X modelleri ile Çin'de üretilen 3 ve Y modellerini 2020 sonlarından 2024 ortalarına kadar etkileyen sorunu düzeltmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını açıkladı.

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Tesla, ABD'de bazı araçlarda kaput kapağının açık kaldığını tespit edemeyen yazılım sorunu nedeniyle Temmuz ayı sonunda 1,8 milyon aracı geri çağırmıştı.

Tesla'dan konu ile ilgili bir bilgilendirme gelmedi.