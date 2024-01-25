Tesla, 4. çeyrekte beklentileri karşılayamadı

4. çeyrekte Tesla, hisse başına 0,73-0,74 dolarlık Wall Street tahminlerinin altında, 0,71 dolar düzeltilmiş kar bildirdi. Tesla, 3. çeyrekte de analist beklentilerinin altında kar açıklamıştı. 2022 yılı 4. çeyrekte ise hisse başına kar 1,19 dolar seviyesindeydi.

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Şirketin 4. çeyrekte gelirleri 25,17 milyar dolar oldu. Analistler 25,87 milyar dolar gelir bekliyordu.

Tesla ayrıca 2024'teki araç satış hacmi büyüme oranının 2023'e göre "önemli ölçüde daha düşük" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

RBC Capital Markets Analisti Tom Narayan, sonuçlardaki "gerçek hikayenin" "2024 rehberliği için söylemedikleri şey" olduğunu ifade etti. "Çok fazla bilgi yok, sadece büyümenin yavaşlayacağı söyleniyor. Ama biz bunu biliyorduk" diye konuştu.