Tesla, Çin'de satış rekoru kırdı

Çin’deki Tesla-Gigafactory fabrikası temmuz ve ağustos başındaki tadilat ve yenilenmeden sonra eylül ayında hem üretimde hem de satışta rekora koştu.

Shanghai’deki tesiste gerçekleşen üretim ürünü Model 3 ve Model Y'den toplam 83 bin 135 satış yapıldı. Böylelikle geçtiğimiz haziran ayında satılan 78 bin elektrikli otomobil birimi aşılarak yeni bir rekor kırılmış oldu.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin'deki Tesla tesisinin tam kapasite çalışamadığı, mart ayına kadar Covid-19 sorunlarından ve Gigafactory yenilenme tadilatından sonra sınırsız çalışılabilen ilk ay olan eylülde rekor satış sağlandı. Şimdi tam kapasite çalışma temposuna göre haftada 14 bin Model Y ve 8 bin Model 3 üretilecek. Eğer satışlar da üretime ayak uydurursa 88 bin birime ulaşılacak.

Gigafactory’den yapılan açıklamaya göre şirket yılın üçüncü üç aylık döneminde teslimatta da net bir rekor kırdı. Yılın son üç aylık dönemi için açıklanan rapora bakılırsa Tesla için dünyadaki tesislerinin tümünde öngörülen üretim, ciddi bir artışla 495 bin Model Y ve Model 3 toplamı olacak. Bunların hepsinin eksiksiz satılacağı tahmin ediliyor.