Tesla, Çin'deki fabrikasında 1 milyon araç üretti

Tesla, Çin’deki fabrikasında 1 milyonuncu aracını üretti. 2019 yılında Shanghai’de üretime başlayan Tesla’nın “gigafactory”si şirketin dinamosu olmayı sürdürüyor. Çin iç pazarının yanı sıra başta Avrupa olmak üzere birçok bölgeye ihracat yapan ‘gigafactory’ 3 yılda 1 milyon üretim gerçekleştirdi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre şirketten yapılan açıklamada Shanghai’deki üretim tesisinin üç yılda 1 milyon araç üreterek dönüm noktasına ulaştığı vurgulandı. Tesla’nın ABD dışındaki ilk üretim tesisi olan Shanghai fabrikasının endüstriyel yerellik oranı yüzde 99.9.

Tesla China’nın rakamlarına göre şirket açısından önemli bir merkez olan fabrika bu yılın ilk altı ayında 300 bin araç üretti ve 97 bin 182 adet otomobil ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat miktarı ise 41 bindi. Yılın ilk dönemlerinde Covid-19 salgını nedeniyle üretime ara verilmiş olmasına karşın fabrika haziran ayında rekor kırarak yıllık yüzde 177’lik artışla 77 bin 938 aracın teslimatı gerçekleştirmişti.