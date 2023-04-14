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Tesla fiyat indirmeye devam ediyor

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Danimarka'da satışta olan Model 3 ve Model Y varyantlarında fiyat indirdi.

14.04.2023 - 09:27 |
Tesla fiyat indirmeye devam ediyor

Çin'de de fiyat indirimine giden şirket bu sefer Danimarka'da Model 3 ve Model Y araçlarında fiyat düşürdü.

Tesla Model 3 ve Model Y Performance donanımındaki araçlarında fiyatları yüzde 9,2'ye kadar indirme kararı aldı. Böylece Model 3 Performance fiyatı 426 bin 990 Danimarka Kronu'na, Model Y Performance için ise 456 bin 496 Danimarka Kronu'na fiyatlar gerilemiş oldu.

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