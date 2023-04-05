Tesla'nın Çin'deki üretimi yükseldi

ABD’li otomobil üreticisinin Shanghai’deki Ar-Ge ve inovasyon merkezi artık bitmiş araçlar, şarj ekipmanı üzerinde daha özgün geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Tesla’da yazılım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı David Lau, şirketin Çin’deki ekiplerinin tüketiciler için ürünleri özelleştirebildiğini kaydetti.

Şirketin Gigafactory’si 2021 yılına göre yüzde 48 artışla 2022 yılında 710 bin araç teslim etmişti.

2019 yılında kurulan Tesla Gigafactory yüzde 95’in üzerinde endüstriyel zincir yerelleştirme oranı ve çalışanların yüzde 99,99’u Çinli olmasıyla otomobil üreticisinin ABD dışındaki ilk gigafactory’si özelliğini taşıyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği’ne göre Çin dünyadaki en büyük yeni enerjili araç (NEV) üretim ve satış pazarı. Bu yılın ilk iki ayında NEV’lerin ülke çapındaki satış hacmi 933 bine ulaştı.