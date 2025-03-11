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Ticaret satış hacim endeksi açıklandı

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık %5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık %12,5 arttı.

11.03.2025 - 10:13 |
Ticaret satış hacim endeksi açıklandı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %5,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %12,5 arttı.

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TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %4,1 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,0 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %6,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,0 arttı.

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